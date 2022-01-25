На улице Василисина во Владимире автолюбители вынуждены нарушать правила дорожного движения. Всему виной – снег, ну и, видимо, городские коммунальщики, которые убирают его крайне плохо. Под

На улице Василисина во Владимире автолюбители вынуждены нарушать правила дорожного движения. Всему виной – снег, ну и, видимо, городские коммунальщики, которые убирают его крайне плохо. Под сугробами оказалась чуть ли не половина проезжей части. Вынуждены нарушать ПДД из-за неубранного снега. Это – автодорога на улице Василисина между Верхней Дубровой и развязкой Чапаево-Сперанского. Автомашины здесь должны