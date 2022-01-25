Морозостойкий велосипедист замечен на Соборной площади. Владимирцы волнуются: лето ещё не скоро, а...

Морозостойкий велосипедист замечен на Соборной площади. Владимирцы волнуются: лето ещё не скоро, а вот воспаление легких в такие холода получить проще простого.Померзнуть пришлось и семье из Коврова - искали любимого игрушечного барашка ребенка, но кто-то из прохожих сделал это первым и повесил игрушку на видное место.Второклассник из села Шихобалово Юрьев Польского района- в восторге. Он подружился с шиншиллой из комнаты страха. Животное сразу заприметило ребенка и вскоре оказалось у него на голове.А это подслушка Кольчугино. Видимо бабушки забыли рассказать своим внукам известную поговорку: "любишь кататься - люби и саночки возить." А может просто сами решили прокатиться?И еще одно видео из Кольчугино. Посетительница магазина обнаружила в ячейке камеры хранения кота. Выяснилось, что никто животное туда не сдавал, Васька, так его называют местные жители, сам облюбовал ящик и живет .Днём его никто не тревожит, но после закрытия магазина, продавцы выгоняют кота на улицу.