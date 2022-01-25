Самовольно присутствуя в офисе, и не ставя в известность руководителя, злоумышленница принимала от клиентов денежные средства в качестве оплаты за товары и услуги фирмы...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств организации путем мошенничества.Установлено, что злоумышленница, замещая в организации должность менеджера, находилась в отпуске по уходу за ребенком. Самовольно присутствуя в офисе, и не ставя в известность руководителя, она принимала от клиентов денежные средства в качестве оплаты за товары и услуги фирмы, не имея на это право. Полученные деньги она похищала. Общий материальный ущерб, причиненный организации составил около 1 миллиона 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте Мира задержали подозреваемую – 33-летнюю жительницу Подмосковья. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60