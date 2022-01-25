Злоумышленник, находясь в одном из учреждений в центре Москвы, похитил музыкальный инструмент стоимостью 900 тысяч рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали молодого человека, подозреваемого в хищении дорогостоящего музыкального инструмента», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в одном из учреждений в центре Москвы, похитил музыкальный инструмент – аккордеон, принадлежащий 23-летнему москвичу, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Поварской улице задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы. В ходе обыска по месту жительства задержанного похищенный музыкальный инструмент был изъят.По данному факту следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Расследование продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60