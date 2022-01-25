Болезнь при заражении омикроном протекает легче, чем при других штаммах коронавируса, и напоминает простуду, отметил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. При симптомах ОРВИ медик посоветовал остаться дома и принимать противовирусные препараты.

Болезнь при заражении "омикроном" протекает легче, чем при других штаммах коронавируса, и напоминает простуду, отметил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. При симптомах ОРВИ медик посоветовал остаться дома и принимать противовирусные препараты.Врач рассказал, что зачастую люди путают симптомы "омикрона" и простуды. Заражение новым штаммом протекает легче, но он более заразен, сообщил медик."Омикрон" не так сильно бьет по легким и бронхам. В основном он останавливается на уровне носа, носоглотки, констатировал Зайцев.При появлении признаков простуды врач посоветовал соблюдать домашний режим и принимать препараты из аптечки."Использовать антисептики на водной основе — не на спиртовой — для полости носа, для глотки — промывать. Далее — большое количество витамина С и обильное питье. Здесь вирус будет разрушаться от обильного питья", – приводит слова врача "Лента.ру".Рост заболеваемости COVID-19 в Москве начался в середине января. За последние сутки в столице выявлено 18,3 тысячи случаев заражения коронавирусом.При этом число госпитализированных увеличивается незначительно – плюс 1126 пациентов за последние сутки. Это лишь 5,9% от выявленных случаев.Из-за распространения штамма "омикрон" в Москве до первого апреля 2022 года продлевается домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на "удаленку" не менее 30% сотрудников предприятий.