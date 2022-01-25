Студенты и первые лица законодательной власти – за чашкой чая. Встреча в честь Дня студента. Руководители облпарламента рассказали, как принимаются законы. Намекнули, что каждый из

Студенты и первые лица законодательной власти – за чашкой чая. Встреча в честь Дня студента. Руководители облпарламента рассказали, как принимаются законы. Намекнули, что каждый из присутствующих может сам стать законотворцы. Путь в депутаты не такой уж и длинный – Школа юного законотворца, Молодёжная Дума, ну а там и до ЗакСобрания недалеко. Владимир Киселев, председатель Заксобрания