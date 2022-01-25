Политолог, социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко заметил, что украинцы больше готовы к испытаниям, чем нынешняя власть.

Политолог, социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко заметил, что украинцы больше готовы к испытаниям, чем нынешняя власть.Владимир Зеленский является главой государства почти три года. За это время обстановка в стране только накаляется. Украинский лидер выступал с речами бессчетное количество раз, и, кажется, разучился делать это мастерски. "Способность комического актера говорить страшные речи – неубедительна", – сказал Небоженко в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина".Нынешний президент кажется политологу усталым. Эксперт предположил, что украинское руководство не знает, что делать в ближайшем будущем – с тем же вторжением, которое якобы готовит Россия. У Небоженко сложилось впечатление, что жители Украины больше готовы к испытаниям, чем глава государства и его окружение.Кстати, среди тех, кто находится рядом с Зеленским, нет сильных людей и хороших политиков, считает эксперт. Мол, президента окружают лишь коррупционеры, "схематозники" и бывшие журналисты.Ранее политолог Валерий Дымов, комментируя речь Владимира Зеленского, , что в голове президента Украины царит "сочетаемое с несочетаемым". Специалист считает, что бывшему комику стоит лучше подбирать слова, иначе получается несуразица: "Войны не будет, но Харьков оккупируют. Санкции должны вводить до войны, которой не будет".