Член Экспертного совета Общероссийского движения Сильная Россия, международный обозреватель, политолог Татьяна Стоянович объяснила, зачем НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе, отправляя туда дополнительные корабли и истребители.

Член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия", международный обозреватель, политолог Татьяна Стоянович объяснила, зачем НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе, отправляя туда дополнительные корабли и истребители.Собеседница "Дни.ру" отметила, что нет ничего удивительного в новости о том, что НАТОусиливает военное присутствие в Восточной Европе из-за ситуации на Украине. По ее словам, логично, что Североатлантический Альянс использует территорию и ресурсы стран Восточной Европы,которые состоят в этом военном блоке, для того, чтобы оказать давление наРоссию.Вместе с тем Татьяна Стоянович добавила, что это не означает автоматически, что с этой территории действительно будутвестись какие-то военные действия против нашей страны. "В свете всех этих событий опять напрашивается вопрос: надоли было позволять в свое время НАТО расширяться на восток?", – высказалась политолог.Эксперт констатировала, что история незнает сослагательного наклонения. При этом она подчеркнула, что Россия обязана сделать определенные выводы из сложившейся ситуации. Теперь же, по словам Татьяны Стоянович, придется работать с тем, что есть, исходя изтой ситуации, которая сформировалась."Если есть определенная военная угроза с этойтерритории, значит, надо думать о том, как ее отразить", – заключила политолог.Как писали "Дни.ру", заявления о возможном "российском вторжении" на Украину активно раскручиваются на Западе еще с осени 2021 года. При этом в Кремле не раз категорически опровергали подобные домыслы.