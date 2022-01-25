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<a href="https://33live.ru/novosti/25-01-2022-preimushhestva-alyuminievogo-plintusa-dlya-pola.html" target="_blank">Преимущества алюминиевого плинтуса для пола</a> - Для сокрытия щелей и стыков между полом и стеной, которые могут портить внешний вид вашего помещения, используется плинтус - декоративный элемент, который крепится к стене, закрывая собой определенный участок.