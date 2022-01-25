Для сокрытия щелей и стыков между полом и стеной, которые могут портить внешний вид вашего помещения, используется плинтус - декоративный элемент, который крепится к стене, закрывая собой определенный участок.Виды алюминиевого плинтуса
Преимущественно алюминиевый плинтус для пола
используется в помещениях с высоким показателем движения людей или механизмов, а также риском повреждения декоративных элементов.
Плинтусы отличаются в зависимости от способа их монтажа и декоративного элемента покрытия, нанесенного на них. Есть несколько способов фиксации:
с внешней основой - помимо задачи сокрытия дефектов, также имеют декоративное предназначение, имеют широкий ряд дизайнов, крепятся с помощью клея или гвоздей;
с встроенной основой - имеют объемную форму, исполняют в том числе декоративную функцию, преимущественно напольное исполнение, крепятся при помощи гвоздей и клея;
настенные - имеют плоскую форму, имеют клейкую подложку, с помощью которой надежно крепятся к стене, не требуют дополнительных средств фиксации.
В зависимости от декоративного элемента, нанесенного поверх алюминиевой основы, выделяются три вида плинтусов.
Без покрытия. Имеют простой алюминиевый дизайн, также на них могут присутствовать вставные планки с декоративными элементами.
Анодированный. Поверх основы наносится напыление некоторыми химическими компонентами, которое имитирует внешним видом благородные металлы, исполняет декоративную функцию.
Комбинированный. При изготовлении используются несколько видов металлов, имеет самый высокий показатель прочности из трех видов.
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, используются для установки в производственных помещениях, лабораториях, больницах, офисах, культурных и учебных заведениях, в торговых помещениях и развлекательных комплексах.
Преимущества алюминиевых плинтусов
Помимо декоративного и скрывающего предназначения, плинтуса также очень функциональны в своем использовании. К примеру, внутри можно проложить провода электроснабжения, кабельные проводки телефона, телевизора, компьютерной техники, каналы подключения к Интернету, в том числе кабели системы «Умный дом».
Преимущества прокладки кабелей в плинтусах заключается в удобстве, а также экономии средств и времени, поскольку при этом способе вам не придется портить стены, для того чтобы проложить провода в гофре. Таким образом, исчезнет и необходимость трат на дополнительные ремонтные процедуры для сокрытия электропроводки. При проведении демонтажных или ремонтных работ вы также легко сможете снять плинтус и извлечь из него провода.