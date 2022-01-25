Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений - на контроле.

Прокуратура Владимирской области продолжает проверки в части зимнего содержания дорог, тротуаров, остановок, дворов, социальных объектов, кровель зданий, их очистки от снега и наледи.Так, в работе ООО «УК–НА», МУП «Дорожное хозяйство», администрации Борисоглебского поселения, ИП Зуева А.В. и Колесова М.В. выявлены нарушения, касающиеся плохой уборки снега с автодорог.«В Муроме, в сёлах Ковардицы и Чаадаево, в деревнях Пестенькино и Дмитриевке заужена проезжая часть, на остановочных павильнонах обнаружены снежные сугробы, вблизи пешеходных переходов присутствуют снежные навалы. Прокурором внесено пять представлений. На семерых виновных возбуждены дела об административных правонарушениях», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.Прокуратурой Киржачского района установлено, что пятью УК не приняты меры по уборке снега от входных дверей в подъезды и на придомовых территориях. В адрес провинившихся внесено ещё пять представлений, заведено два административных дела.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений - на контроле.