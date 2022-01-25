Герои войны и труда. Псковские поисковики обнаружили останки нашего земляка, уроженца Ковровского...

Герои войны и труда. Псковские поисковики обнаружили останки нашего земляка, уроженца Ковровского района Федора Зимина, который до войны работал на Инструментальном заводе №2 имени Киркижа, сегодняшнем ЗИДе. Как возвращают имена, расскажет Александр Сыпченко.Пыталовский район Псковской области, окрестности деревни Кокшино. Поисковики поднимают со дна болота останки экипажа и обломки советского штурмовика ИЛ-2. Пилот, младший лейтенант Леван Чанкотадзе и стрелок, сержант Федор Зимин погибли во время выполнения боевого задания в июле 1944 года.До войны наш земляк Федор Зимин работал на ковровском инструментальном заводе №2 имени Куприяна КиркИжа, это сегодняшний ЗИД. Юный фрезеровщик из простой деревенской семьи вытачивал стволы для крупнокалиберных авиационных пушек. ШВАК. Двадцатимилиметровые орудия конструкции Владимирова тогда начали устанавливать почти на все самолеты- истребители и штурмовики, в том числе и на ИЛ-2. Память о бойце хранят сотрудники музея истории ЗИДа.Владимир Никулин, заведующий техноцентром завода имени Дегтярева:- Вот это как раз личные документы Федора Ивановича Зимина, которые сохранили работники архивной службы нашего управления по работе с персоналом, вот сведения о его ближайших родственников, о которых он обязан бл написать.Сотрудники музея уверены, что бойца обязательно нужно перезахоронить в Коврове. Сюда его семья переехала из деревни Бельково, где тоже помнят Зиминых.Илья Золотов, житель деревни Бельково:- Престарелые, потом дом продали и в город перебрались.Если родственники фронтовика все таки найдутся, то последнее слово будет за ними. Впрочем шансов найти их не так много, прямых потомков у Федора Зимина не было, он не успел завести семью, похоронку на него и брата прислали маме. По последнему месту проживания Зиминых в Коврове сейчас зарегистрированы совершенно другие люди.Ольга Тимонина, хозяйка квартиры:- Мы не его родственники, мы живем здесь с 94 года, я читала эту статью и мне сегодня звонили из управляющей компании, я попытаюсь найти соседей, которые здесь старожилы, более 30-40 лет жили, но к сожалению люди уходят.Бывший владелец квартиры Борис Антропов прожил в этом доме около 50 лет. Он также не помнит, жильцов с такой фамилиейБорис Антропов, бывший владелец квартиры:- Со мной вот я жил в этой квартире, здесь жила пожилая женщина Клавдия Грачева, вот у нее маленькая комната была, а у меня большая.Площадок под могилу Федора Зимина в городе несколько, одна из них Воинское захоронение у памятника войнам-дегтяревцам, погибшим в годы Великой отечественной войны, впрочем здесь уже есть его имя.Владимир Никулин, заведующий техноцентром завода имени Дегтярева:- Имена всех не вернувшихся с фронта дегтяревцев заносятся не только в заводскую книгу памяти, но и на пилоны у памятника погибшим войнам дегтяревцам. Это была инициатива, его уже нет в живых, ветеранов нашего завода Александра Васильевича Щербкова.В годы Великой Отечественной войны на ЗИДе создали около 10 новейших образцов стрелкового оружия, не считая модернизации уже принятых на вооружение систем. Выпуск оборонной продукции увеличился почти в 14 раз. Всего за годы войны завод выпустил более 1 миллиона 200 тысяч единиц различного вооружения, которое сегодня по праву называют оружием Победы, а имена дегтяревцев, таких как Федор Зимин стали символом подвига и героизма.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"