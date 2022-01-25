Герои войны и труда. Псковские поисковики обнаружили останки нашего земляка, уроженца Ковровского...
Герои войны и труда. Псковские поисковики обнаружили останки нашего земляка, уроженца Ковровского района Федора Зимина, который до войны работал на Инструментальном заводе №2 имени Киркижа, сегодняшнем ЗИДе. Как возвращают имена, расскажет Александр Сыпченко.
Пыталовский район Псковской области, окрестности деревни Кокшино. Поисковики поднимают со дна болота останки экипажа и обломки советского штурмовика ИЛ-2. Пилот, младший лейтенант Леван Чанкотадзе и стрелок, сержант Федор Зимин погибли во время выполнения боевого задания в июле 1944 года.
До войны наш земляк Федор Зимин работал на ковровском инструментальном заводе №2 имени Куприяна КиркИжа, это сегодняшний ЗИД. Юный фрезеровщик из простой деревенской семьи вытачивал стволы для крупнокалиберных авиационных пушек. ШВАК. Двадцатимилиметровые орудия конструкции Владимирова тогда начали устанавливать почти на все самолеты- истребители и штурмовики, в том числе и на ИЛ-2. Память о бойце хранят сотрудники музея истории ЗИДа.
Владимир Никулин, заведующий техноцентром завода имени Дегтярева:
- Вот это как раз личные документы Федора Ивановича Зимина, которые сохранили работники архивной службы нашего управления по работе с персоналом, вот сведения о его ближайших родственников, о которых он обязан бл написать.
Сотрудники музея уверены, что бойца обязательно нужно перезахоронить в Коврове. Сюда его семья переехала из деревни Бельково, где тоже помнят Зиминых.
Илья Золотов, житель деревни Бельково:
- Престарелые, потом дом продали и в город перебрались.
Если родственники фронтовика все таки найдутся, то последнее слово будет за ними. Впрочем шансов найти их не так много, прямых потомков у Федора Зимина не было, он не успел завести семью, похоронку на него и брата прислали маме. По последнему месту проживания Зиминых в Коврове сейчас зарегистрированы совершенно другие люди.
Ольга Тимонина, хозяйка квартиры:
- Мы не его родственники, мы живем здесь с 94 года, я читала эту статью и мне сегодня звонили из управляющей компании, я попытаюсь найти соседей, которые здесь старожилы, более 30-40 лет жили, но к сожалению люди уходят.
Бывший владелец квартиры Борис Антропов прожил в этом доме около 50 лет. Он также не помнит, жильцов с такой фамилией
Борис Антропов, бывший владелец квартиры:
- Со мной вот я жил в этой квартире, здесь жила пожилая женщина Клавдия Грачева, вот у нее маленькая комната была, а у меня большая.
Площадок под могилу Федора Зимина в городе несколько, одна из них Воинское захоронение у памятника войнам-дегтяревцам, погибшим в годы Великой отечественной войны, впрочем здесь уже есть его имя.
Владимир Никулин, заведующий техноцентром завода имени Дегтярева:
- Имена всех не вернувшихся с фронта дегтяревцев заносятся не только в заводскую книгу памяти, но и на пилоны у памятника погибшим войнам дегтяревцам. Это была инициатива, его уже нет в живых, ветеранов нашего завода Александра Васильевича Щербкова.
В годы Великой Отечественной войны на ЗИДе создали около 10 новейших образцов стрелкового оружия, не считая модернизации уже принятых на вооружение систем. Выпуск оборонной продукции увеличился почти в 14 раз. Всего за годы войны завод выпустил более 1 миллиона 200 тысяч единиц различного вооружения, которое сегодня по праву называют оружием Победы, а имена дегтяревцев, таких как Федор Зимин стали символом подвига и героизма.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"