Извлеченный доход от противоправной деятельности превысил девять миллионов рублей.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области в результате оперативных мероприятий пресечена незаконная банковская деятельность.Полицейскими установлено, что 49-летний местный житель, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. При этом установленные законодательством лицензии на осуществление банковских операций и иная документация, дающие право на подобного рода деятельность, не были оформлены.По версии следствия, к участию в нелегальном бизнесе организатор привлёк четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции.Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около восьмидесяти миллионов рублей. Доход, извлечённый от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей.Следственной частью СУ УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.Следователями совместно с оперативными сотрудниками регионального УМВД при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.В настоящее время в отношении организатора преступной схемы решается вопрос о мере пресечения. Двое фигурантов заключены под стражу, одна из подозреваемых, 31-летняя местная жительница, которая помогала вести «теневую» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. В отношении ещё одного фигуранта, 44-летнего местного жителя, оказывающего содействие в поисках клиентов, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.Информация размещена на портале "МВД Медиа".