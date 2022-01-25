Пять человек занимались незаконной банковской деятельностью.

Во Владимирской области за незаконную банковскую деятельность задержали пятерых человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД региона.Полицейскими установлено, что 49-летний владимирец, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств без лицензии. К участию в нелегальном бизнесе он привлёк 48-летнюю супругу, 26-летнего сына и ещё двух человек.«За вознаграждение злоумышленники проводили незаконные банковские транзакции. За три года оборот средств составил порядка 80 млн рублей. Доход превысил девять миллионов рублей. На фигурантов возбуждены уголовные дела», - уточнили в МВД Медиа.Силовики провели ряд обысков, в ходе которых изъята бухгалтерская отчётность, электронные цифровые подписи, банковские карты. Выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.В отношении руководителя фирмы решается вопрос о мере пресечения. Двое подследственных - арестованы. Одна из подозреваемых, 31-летняя девушка, которая помогала вести «чёрную» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. Оказывавший помощь в поиске клиентов 44-летний местный житель, получил запрет на определённые действия.