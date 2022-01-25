Полицейскими установлено, что злоумышленник совместно с неустановленным лицом на улице Рязанский проспект напал на мужчину, брызнув ему в лицо из газового баллончика.

Оперативники ОМВД России по Рязанскому району задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении на местного жителя.Полицейскими установлено, что злоумышленник совместно с неустановленным лицом на улице Рязанский проспект напал на мужчину, брызнув ему в лицо из газового баллончика, сорвал с шеи золотую цепочку с крестом и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали одного из подозреваемых – приезжего безработного мужчину в возрасте 34 лет. Установлено, что похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы сроком до десяти лет.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18