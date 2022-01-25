Неизвестный мужчина поднялся на Крымский мост и высказывал угрозы причинить себе вред...

В Отдел МВД России по району Хамовники города Москвы поступила информация о том, что неизвестный мужчина поднялся на Крымский мост и высказывает угрозы причинить себе вред.Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции данного территориального подразделения, а также сотрудники УВД Центрального округа, которые вступили в переговоры с гражданином.Благодаря четким и грамотным действиям заместителя командира роты ППСП ОМВД России по району Хамовники старшего лейтенанта полиции Натальи Мошаровой, с мужчиной была достигнута договоренность, и он согласился спуститься вниз. После проведенного медицинского обследования, мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства.Руководством ГУ МВД России по г. Москве рассматривается вопрос о поощрении сотрудника полиции, предотвратившего несчастный случай.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве