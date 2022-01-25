Бывший президент США Дональд Трамп, кажется, с сожалением наблюдает за происходящем на востоке Украине.

Бывший президент США Дональд Трамп, кажется, с сожалением наблюдает за происходящем на востоке Украине.Последние несколько месяцев западные политики и украинское руководство неустанно говорят о "российской агрессии". Москва же уверяет, что не собирается нападать на Украину, призывает США и другие страны НАТО вывести войска альянса из Незалежной и требует гарантий безопасности. Недавно прошедшие переговоры по этому поводу, кажется, не стали результативными, а значит, кризис лишь усиливается.Экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп уверен: то, что в настоящий момент происходит между Россией и Украиной, "никогда бы не произошло", если бы он до сих пор был президентом США. Как отмечает пресс-служба бывшего американского лидера, он даже не допускает такой возможности.При этом Трамп не уточнил, что он предпринял бы в сложившейся ситуации. Ранее же политик неоднократно отмечал, что мог поддерживать с президентом России Владимиром Путиным хорошую связь, но не шел на уступки Кремлю, когда возникали серьезные вопросы.Напомним, Дональд Трамп – предшественник нынешнего лидера США Джо Байдена. Во время президентских выборов в ноябре 2020 года демократ обошел республиканца, набрав 306 голосов выборщиков. Нового президента поддержали свыше 81 миллиона жителей страны.Трамп много раз весьма категорично высказывался о работе администрации Байдена. Например, в прошлом году бывший американский лидер из-за действий нового президента.