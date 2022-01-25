Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении коммерсанта,...

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении коммерсанта, обвиняемого в незаконной рубке леса.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, днем 8 ноября 2021 года обвиняемый недалеко от села Цикуль Гусь-Хрустального района незаконно срубил бензопилой 12 сосен и 1 березу. Срубленные деревья он распилил на бревна длинной около 6 метров для дальнейшей транспортировки к себе на пилораму.В результате противоправных действий коммерсанта ГКУ ВО «Курловское лесничество» нанесен ущерб на общую сумму более 470 тысяч рублей. На обвиняемого наложили арест на земельный участок, трактор и автомобиль обвиняемого на сумму более 550 тысяч рублей.Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялась.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/