Временная схема была запущена накануне вечером. Систему заполняли осторожно, чтобы исключить любые...

Временная схема была запущена накануне вечером. Систему заполняли осторожно, чтобы исключить любые эксцессы, сообщает Муромский филиал Владимиртеплогаза. На 7:00 все дома без исключения получают тепло уже несколько часов и прогреваются. Две новых сети от работающих котельных обеспечивают температуру теплоносителя в 60-65 градусов. В ближайшее время схема будет усилена за счёт передвижной блочно-модульной котельной, её мощности позволят поднять температуру.Напомним, временная схема теплоснабжения состоит из двух построенных вчера участков сетей: один ведёт от котельной ЦТП (ул.Воровского), второй от котельной ЦРБ (ул.Войкова).Фото: https://avo.ru/