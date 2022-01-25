В Гороховце под воду ушёл наплавной мост. Он соединяет город и Знаменский женский монастырь. По...

В Гороховце под воду ушёл наплавной мост. Он соединяет город и Знаменский женский монастырь.По информации транспортной прокуратуры, затоплен участок протяженностью в 20 метров. Глубина подтопления - полметра. На мосту ограничили движение и выставили шлагбаум. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за заполнения конструкции наплавного моста водой. Владимирская транспортная прокуратура продолжает проверку.