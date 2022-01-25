Коммерсант нелегально рубил деревья в лесу под Гусь-Хрустальным для своей пилорамы. Теперь “черному” лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы. По версии следствия в ноябре прошлого

Коммерсант нелегально рубил деревья в лесу под Гусь-Хрустальным для своей пилорамы. Теперь “черному” лесорубу грозит до 7 лет лишения свободы. По версии следствия в ноябре прошлого года недалеко от села Цикуль обвиняемый бензопилой спилил 12 сосен и 1 березу. Деревья он распилил на бревна по 6 метров длинной и перевез к себе на пилораму. В