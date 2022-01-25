Карантин объявлен до 2 февраля.

В Гусь-Хрустальном из-за всплеска заболеваемостью коронавирусом все 10 школ на неделю переведены на дистанционное обучение. Удаленка для детей продлится до 2 февраля.Ограничения ввёл городской штаб по борьбе с ковидом. Интересно, что на 25 января в муниципалитете выявлено 49 инфицированных. За весь период пандемии COVID-19 диагностирован у 9 550 жителей Гусь-Хрустального района.Как пояснила главврач детской поликлиники Гусь-Хрустального района Татьяна Рогозина, только за сутки поступило 170 вызовов на дом и более 110 обращений в ковидарий медучреждения.Добавим, что в Гусь-Хрустальном также на неделю отменили все массовые спортивные и культурные мероприятия.