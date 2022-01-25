Курловскому лесничеству нанесён ущерб на сумму более 470 тысяч рублей.

В Гусь-Хрустальном коммерсант обвиняют в незаконной вырубке леса. Уголовное дело против бизнесмена передали в суд.По версии следствия, днём 8 ноября прошлого года вблизи села Цикуль мужчина при помощи бензопилы свалил 12 сосен и берёзу. Деревья он распилил на шестиметровые брёвна и вывез на пилораму.«Курловскому лесничеству нанесён ущерб на сумму более 470 тысяч рублей. Наложен арест на земельный участок, трактор и автомобиль подозреваемого, стоимость которых составляет более 550 тысяч рублей», - рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.Фигурант признался и раскаялся в содеянном. Уголовное дело рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.