На фоне новой волны пандемии Гусь-Хрустальный стал первым городом Владимирской области, в котором все школы перешли на дистанционное обучение. Об этом нам сообщили в управлении образования

На фоне новой волны пандемии Гусь-Хрустальный стал первым городом Владимирской области, в котором все школы перешли на дистанционное обучение. Об этом нам сообщили в управлении образования Гусь-Хрустального. Соответствующее решение о переводе на дистант всех 11 школ принято на заседании оперативного штаба 24 января. С 26 по 2 февраля школьники города будут учиться дистанционно, это 6