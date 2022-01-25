Стать участником акции от энергетиков мог каждый клиент Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Достаточно было оплатить счета за энергоресурсы: внимание, не в десятых числах января, а в

Стать участником акции от энергетиков мог каждый клиент Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Достаточно было оплатить счета за энергоресурсы: внимание, не в десятых числах января, а в декабре минувшего года. Ну и задолженности за отопление, электричество и горячее водоснабжение у участников розыгрыша, естественно быть не должно. В итоге в акции приняли участие более двадцати с половиной