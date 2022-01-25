В Коврове прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов....

В Коврове прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. Как стало известно, ООО «СЗ Стройэкс» в 3 квартале 2019 года ввел на Ватутина в эксплуатацию многоквартирный дом.При его строительстве застройщиком не был соблюден комплекс мероприятий, обеспечивающий доступность маломобильных посетителей, а именно не адаптирован вход в первый подъезд МКД, приспособленный для прохода инвалидов на креслах-колясках, а также отсутствует поручень, который обеспечивает поддержку на уровне руки при движении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В этой связи заместителем городского прокурора в адрес директора ООО «СЗ «Стройэкс» внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: https://pixabay.com/ru/