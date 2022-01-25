Данные о числе госпитализаций не вызывают серьезного беспокойства.

Данные о числе госпитализаций не вызывают серьезного беспокойства.За последние три дня в России было зафиксировано 185 526 случаев заражения коронавирусом, скончались 2 015 пациентов. Специалисты объясняют ухудшение эпидобстановки появлением нового штамма "омикрон", который отличается повышенной заразностью.Несмотря на стремительное распространение инфекции, вводить жесткие ограничения в России не собираются. Как сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают локдаун, поскольку количество госпитализаций остается на прежнем уровне.Этому заявлению предшествовало сообщение председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Алексея Куринного. В беседе с парламентарий отметил, что в стране могут ввести локдаун, если уровень свободного коечного фонда будет ниже 15%.Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург , что "омикрон" не станет последним штаммом коронавируса. Якобы этот вариант инфекции не завершит пандемию, как предполагают многие специалисты, а создаст условия для появления нового. Эксперт призвал активнее прививаться "Спутником V". Мол, только так можно положить конец распространению заразы.