Восстановить подачу воды надеются 27 января.

В Муроме с 19:00 24 января в дома жителей, из-за аварии на котельной ООО «Владимиртеплогаз». Управляющие компании удаляют воздух из сетей. В течение дня проблемы будут устранены.«От действующих котельных и центрального теплового пункта города проложены два временных участка. В районе аварийной котельной подготовлена к запуску передвижная блочно-модульная мощностью 2 МВт. В резерве находится ещё одна», - рассказали в департаменте ЖКХ.Остаётся нерешённым вопрос с подачей горячей воды в восемь многоквартирных домов. Он завязан на восстановление работы вышедшей из строя котельной. В ней планируется установить восемь металлических опор. Далее специалисты оценят устойчивость конструкции. Если крыша выдержит, то продолжится укрепление стен и кровли. Запустить объект планируется 27 января.Напомним, что утром из-за крыши котельной на улице Московской была прекращена поставка тепла в 33 дома, два детских сада и 23 здания.