“Владимиртеплогаз” запустил временную схему теплоснабжения потребителей, которые остались без тепла после обрушения крыши котельной. Как сообщают энергетики, вечером накануне

“Владимиртеплогаз” запустил временную схему теплоснабжения потребителей, которые остались без тепла после обрушения крыши котельной. Как сообщают энергетики, вечером накануне временную схему запустили. Заполняли систему осторожно, чтобы избежать возможных порывов. На 7:00 все дома без исключения получают тепло уже несколько часов и прогреваются. Две новых сети от работающих котельных обеспечивают температуру теплоносителя в 60-65 градусов. В