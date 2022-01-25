Штирлиц едет по дороге на автомобиле. На обочине стоит Мюл-лер - голосует.
- Хрен тебе!- подумал Штирлиц, поддал газу и проехал мимо.
Через некоторое время Штирлиц опять видит Мюллера. Мюллер сто-ит на обочине и голосует.
- Хрен тебе ! - подумал Штирлиц, поддал газу и проехал мимо.
Через некоторое время Штирлиц опять видит Мюллера. Мюллер сто-ит на обочине и снова голосует.
- Хрен тебе!- подумал Штирлиц, поддал газу и проехал мимо.
- Издевается! - подумал Мюллер.
- Кольцевая! - догадался Штирлиц.
еще анекдот!