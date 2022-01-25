В Петушинском районе резко увеличилась детская заболеваемость коронавирусом. Одного ребенка пришлось даже госпитализировать в ковидарий. Об этом сообщили местные власти. Из-за роста числа

В Петушинском районе резко увеличилась детская заболеваемость коронавирусом. Одного ребенка пришлось даже госпитализировать в ковидарий. Об этом сообщили местные власти. Из-за роста числа заболевших с 25 января 703 школьника (30 классов) в учебных заведениях Петушинского района перешли на дистант. Это связано с высокой детской заболеваемостью Covid-19 и с новыми рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора. На сегодняшний