С 1 по 23 января в России в несколько раз выросли продажи компьютеров и ноутбуков, сообщили представители Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркета и Ситилинка. Это связано с тем, что сотрудники компаний вынуждены продолжать работать из дома из-за пандемии коронавируса.

В первые три недели января в России вырос спрос на компьютеры и ноутбуки, рассказали Forbes представители маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркета и Ситилинка.За первые три недели января на сайте Wildberries пользователи заказали на 175% больше ноутбуков и компьютеров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а мониторов — на 337% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании, поступившем в Forbes. Представитель Ozon рассказал, что на его площадке за первые недели января продажи товаров из категории компьютеров и комплектующих выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.В Яндекс.Маркете продажи ноутбуков с 1 по 23 января выросли в 5,8 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Активнее всего в 2022 году россияне покупали ноутбуки примерно за неделю до старта распродаж — пик пришелся на 18-19 января, отметили в Яндекс.Маркете. В Ситилинке заметили всплеск интереса россиян к технике с 21 по 24 января, отметил представитель компании. В эти дни заказы ноутбуков и компьютеров выросли на 68% год к году, продажи аксессуаров увеличились на 26%, а мобильных телефонов и планшетов — на 15%, рассказали в компании.Аналитики Wildberries связывают всплеск спроса на компьютеры и ноутбуки с новой волной выхода сотрудников на удаленный режим работы. Россияне активно обновляют компьютеры, ноутбуки, а также аксессуары для них, отметили в компании. С этим согласны и в Ozon. Спрос на компьютерную технику связан с продолжением тренда предыдущего года на обустройство домашнего офиса и обновлением устаревших устройств, отметили в пресс-службе компании. Больше всего, по данным компании, в январе на Ozon покупали внешние жесткие диски, роутеры и маршрутизаторы.Сотрудники на удаленке предпочитают покупать более производительную и дорогостоящую технику, которая позволяет запускать тяжелые программы и приложения, а также работать с массивными базами данных, отмечают аналитики Wildberries. В тройку лидеров по объемам продаж среди всех ноутбуков на Wildberries в январе вошли модели MSI GF63 Thin за 70 000 рублей, MacBook Air M1 за 87 000 рублей, а также MacBook M1 Pro за 217 000 рублей. В тройку лидеров продаж на Ozon в январе попали ноутбуки от Digma, Lenovo и Apple.В Wildberries добавили, что из-за дефицита техники и электроники спрос на нее растет и среди зарубежных покупателей, которые заказывают ее из России. В январе покупатели (в основном из Израиля, Латвии и Эстонии) заказали с доставкой из России на 95% больше различной техники, чем годом ранее, говорят в компании. Больше всего в штучном выражении иностранцы заказывали смартфоны, бытовую технику, телевизоры и аудиотехнику.Рост продаж ноутбуков и компьютеров в 2020 году подстегнула пандемия коронавируса, когда компании начали отправлять офисных сотрудников работать из дома. В январе 2021 года ретейлеры и маркетплейсы также отмечали повышенный спрос на покупку техники. По данным ВТБ, в январе 2021 года россияне потратили на электронику и бытовую технику на 70% больше, чем в январе 2020-го, писал РБК. На прошлой неделе правительство России объявило о максимально переводе государственных чиновников на удаленную работу, а некоторые компании, такие как Сбербанк и РЖД, — о переводе 50% сотрудников на режим работы из дома.