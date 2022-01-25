Бытовая ссора привела к убийству. За это особо тяжкое преступление 39-летняя жительница Суздальского района приговорена к длительному лишению свободы. Расследовал дело региональный

Бытовая ссора привела к убийству. За это особо тяжкое преступление 39-летняя жительница Суздальского района приговорена к длительному лишению свободы. Расследовал дело региональный Следком. Как установили следствие и суд, женщина в состоянии алкогольного опьянения на фоне долгих личных неприязненных отношений задушила своего 54-летнего дядю. Родственники проживали в квартире совместно и постоянно ссорились на бытовой почве. И