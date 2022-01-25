Сегодня День российского студенчества. Свои поздравления с Татьяниным днем студентам и аспирантам...

Сегодня День российского студенчества. Свои поздравления с Татьяниным днем студентам и аспирантам направил глава региона Александр Авдеев.И вот цитата:- Современные студенты - люди с активной гражданской позицией, готовые всю свою энергию направить на то, чтобы сделать Россию ещё более успешной и конкурентоспособной. Владимирская область славится своей талантливой и активной молодежью. Вы достойно заявляете о себе на общероссийском и международном уровне, участвуете в общественной жизни, занимаетесь инновационной работой. Желаю вам новых открытий, веры в себя и удачи во всех начинаниях.Студентов нашего региона поздравляет и спикер Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Сейчас вы набираетесь знаний, опыта, умений, чтобы завтра стать грамотными, современными специалистами. Взять в свои руки судьбы нашей области, всей нашей страны. Но это чуть позже. А пока не бойтесь пробовать, искать, экспериментировать, ошибаться и набивать собственные шишки. Всё это не зря, не впустую. Только так можно развиваться и идти вперёд! Друзья, с праздником! Здоровья, счастья, любви и новых побед!