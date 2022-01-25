В Юрьев-Польском провели проверку по соблюдению законодательства в сфере обращения с твердыми...

В Юрьев-Польском провели проверку по соблюдению законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации МО Красносельское.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области информирует, что постановлением администрации МО Красносельское в мае 2019 года утвержден реестр площадок накопления ТКО. Согласно его сведениям местами накопления ТКО в селе Кумино являются: кладбище, рядом с д.65 (для домов №№ 63-67), рядом с д.15 (для домов №№ 1-38), рядом с д.44 (для домов №№ 34-63). В селе Елох - кладбище, рядом с д.32 (для домов №№ 1-50).Вместе с тем, администрацией МО Красносельское Юрьев-Польского района не принято надлежащих мер к созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а именно контейнерные площадки по накоплению отходов до настоящего времени отсутствуют, меры по оборудованию мест для сбора ТКО администрацией не приняты, работа в данном направлении в полной мере не завершена, что создает препятствия для регионального оператора по обращению отходами по установке в данных населенных пунктах соответствующих контейнеров для накопителя ТКО.В этой связи прокуратурой Юрьев-Польского района в администрацию МО Красносельское внесено представление. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения не устранены.Это послужило основанием для обращения прокуратуры района в суд с административно-исковым заявлением к администрации МО Красносельское Юрьев-Польского района об обязании оборудовать контейнерные площадки в селах Кумино и Елох Юрьев-Польского района.Фото: https://pixabay.com/ru/