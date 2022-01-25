Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Атака омикрона
Атака омикрона... В каком районе школы...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Атака омикрона
Атака омикрона... В каком районе школы первыми ушли на дистант? И как усилена "антиковидная" линия 122?
- Война с сосульками
На войну с сосульками во Владимире выходят промышленные альпинисты. Как идут работы на высоте?
- Подарок в День студента
Новое пространство для творчества и досуга. Что изменилось в общежитии владимирского колледжа культуры?