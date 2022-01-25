Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Атака омикрона Атака омикрона... В каком районе школы...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Атака омикронаАтака омикрона... В каком районе школы первыми ушли на дистант? И как усилена "антиковидная" линия 122?- Война с сосулькамиНа войну с сосульками во Владимире выходят промышленные альпинисты. Как идут работы на высоте?- Подарок в День студентаНовое пространство для творчества и досуга. Что изменилось в общежитии владимирского колледжа культуры?