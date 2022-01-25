Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Согреть Муром Временная сеть и передвижные котельные....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Согреть МуромВременная сеть и передвижные котельные. Как восстанавливают теплоснабжение в Муроме после ЧП в старом здании?- Судьба солдатаНа линии его жизни - Ковров и далёкий Псков. Перезахоронят ли на малой родине нашего земляка Фёдора Зимина?- Невоспетая встречаТрагическая история любви Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Спектакль "Невоспетая встреча" на сцене театра драмы.