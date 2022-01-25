По информации Белого дома, на конец 2021 года количество просроченных рецептов в регионе сократилось.

Во Владимирской области выделили 1,6 млрд рублей на закупку лекарств для льготников. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев.Вопросы обеспечения бесплатными препаратами подняли жители. Они прозвучали во время второй прямой линии с главой региона.«В 2021 году проблемы возникли из-за запоздалой закупки медикаментов, которые произвели феврале-марте. В связи с этим на первые полгода льготники остались без лекарственного обеспечения. Сейчас торги по приобретению медикаментов на первую половину 2022 года завершились в декабре, на вторую - состоятся в феврале-марте. На эти цели уже потрачено 800 млн рублей», - уточнил Александр Александрович.Добавим, что по информации Белого дома, на конец 2021 года количество просроченных рецептов в регионе сократилось.