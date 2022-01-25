Лот был выставлен 7 декабря, но за полтора месяца желающих не нашлось.

Во Владимире никто из перевозчиков не заявился на аукцион по обслуживанию автобусов №20С, 22 и 22С. Об этом сообщается на сайте госзакупок.Лот был выставлен 7 декабря, но за полтора месяца желающих работать на указанных маршрутах не нашлось. Теперь мэрия повторно объявит торги.Напомним, что машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. С 1 января 2023 года компания будет выпускать на рейсы подвижной состав не старше трёх лет. Срок договора - 5 лет.