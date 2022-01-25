Владимирские спортсмены взяли золото и серебро Чемпионата России по греко-римской...

Владимирские спортсмены взяли "золото" и "серебро" Чемпионата России по греко-римской борьбе.Победа принесла борцу Ивану Константинову путёвку на Сурдлимпийские Игры, которые пройдут в мае 2022 года.Чемпионат России по греко-римской борьбе (спорт глухих) проходил во Владимире 21 − 24 января. В нем приняли участие 69 борцов из 24 регионов страны.Наши спортсмены показали достойные результаты. Иван Константинов занял первое место в весовой категории 97 кг. Ещё один борец из Владимирской области − Александру Пастушенко – стал вторым в весовой категории 67 кг, сообщили в пресс-службе обладминистрации.Сильнейшие спортсмены соревнований отобраны в национальную сборную для участия в XXIV Летних Сурдлимпийских Играх. Они пройдут 1 − 15 мая 2022 года в Бразилии.