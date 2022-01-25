Александр Авдеев поручил разработать дорожную карту по переходу на усиленный режим работы.

Врио губернатора Александр Авдеев поручил усилить работу единого номера по вопросам коронавируса - 122. В связи с ожидаемым всплеском количества обращений решено перевести службу в режим повышенной готовности.Сейчас многоканальный колл-центр работает в 12-часовом режиме. После 20:00 жалобы принимаются автоответчиком. Более половины звонков владимирцев - просьбы о записи к специалисту или вызов врача на дом.«Процент не дозвонившихся на линию удалось свести к минимуму», - уточнил директор департамента цифрового развития Сергей Орлов.С 21 января оборудовано четыре рабочих места для операторов. Штат сотрудников усилили 23 студента Владимирского базового медицинского колледжа. Прорабатывается возможность работы службы в круглосуточном режиме. О результатах главе региона доложат в ближайшие дни.