Крупный пожар в промзоне Владимира. Ранним утром огонь уничтожил корпус местного производства. ЧП произошло около 5 утра 25 января на Промышленном проезде. На место выехали

Крупный пожар в промзоне Владимира. Ранним утром огонь уничтожил корпус местного производства. ЧП произошло около 5 утра 25 января на Промышленном проезде. На место выехали пожарно-спасательные подразделения – 24 огнеборца и 7 спецмашин. Как сообщают в тревожном ведомстве, звонок о пожаре поступил слишком поздно – к приезду спасателей двухэтажный цех горл по всей площади, кровля