24 января на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок говорится, что...

24 января на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок говорится, что электронный аукцион на маршруты №20С, №22 и №22С не состоялся. На конкурс никто не заявился. Перевозки по этим направлениям будут осуществляться по срочным контрактам.Если бы конкурс состоялся, с победителем заключили бы пятилетний контракт. Что касается графиков движения, то они бы существенно не поменялись.Фото: https://pixabay.com/ru/photos/