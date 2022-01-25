Масочный режим в магазинах и общественных местах остаётся обязательным, напоминают специалисты....

Масочный режим в магазинах и общественных местах остаётся обязательным, напоминают специалисты. Соблюдение "антиковидных" мер ежедневно проверяют сотрудники управления экономики и инвестиций администрации города - совместно с полицейскими.Эксперты проверяют объекты торговли, общественного питания и сферы услуг. За последние 2 недели они оценили обстановку на 88 предприятиях потребительского рынка, сообщает мэрия. Нарушения выявлены на 9 объектах. Составлены 3 протокола. Всего с начала нового года обследовано 138 точек. Нарушения зафиксированы на 17.