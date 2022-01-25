Жесткие меры Роспотребнадзора. Во Владимирской области приостанавливают оказание плановой медпомощи и профосмотры до особого распоряжения. Главный санитарный врач региона Татьяна

Жесткие меры Роспотребнадзора. Во Владимирской области приостанавливают оказание плановой медпомощи и профосмотры до особого распоряжения. Главный санитарный врач региона Татьяна Данилова подписала постановление о дополнительных мерах по снижению заболеваемости новым омикрон-штаммом. Меры получились серьезные – с 26 января в области под запретом плановые медосмотры и амбулаторная помощь в поликлиниках.