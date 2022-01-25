Меры начнут действовать с 26 января.

Во Владимирской области с 26 января и до особого распоряжения приостановлено проведение медосмотров, диспансеризация и плановая медицинская помощь. Исключение составляют лишь случаи, которые представляют угрозу жизни и здоровью.Причина - глобальное ухудшение эпидемиологической обстановки из-за распространения «Омикрона».В , подписанном главным санитарным врачом Владимирской области Татьяной Даниловой, сказано, что запрет не распространяется на стоматологии, частные клиники, женские консультации, предсменные, послерейсовые и другие виды осмотров, связанные с выходом на работу.