С 2017 года количество учащихся в ВУЗах сократилось на 2,6 тысячи.

Во Владимирской области насчитывается 24,6 тысячи студентов Об этом в День российского студенчества сообщил Владимирстат.Отмечается, что с 2017 года количество учащихся в ВУЗах сократилось на 2,6 тысячи.Напомним, что в 33-ем регионе работает три самостоятельных университета и шесть филиалов.Интересно, что всё больше подростков выбирают колледжи и среднее профессиональное образование. Таких специалистов выпускают 35 техникумов и владимирские ВУЗы.