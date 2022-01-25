До апреля он проработает в тестовом режиме.

Во Владимирской области открыли первый автоматический пункт весового контроля. Он появился в Александровском районе на 128-ом километре трассы «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики».При помощи интеллектуальной системы измеряются объёмы проезжающих фур. За превышение массы водителям грозит штраф - от 150 до 500 тысяч рублей. Данные о перевесе выводятся на табло, установленном в 300 метрах от зоны контроля. До апреля комплекс будет работать в тестовом режиме, а значит пока владимирским автомобилистам не грозят указанные санкции.Добавим, что он также фиксирует нарушения скоростного режима, движение по встречке и выезд на обочину.