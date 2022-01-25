Во Владимирской области семья заработала миллионы на нелегальном банковском бизнесе. Незаконную деятельность прикрыли сотрудники отдела экономической безопасности УМВД области.

Во Владимирской области семья заработала миллионы на нелегальном банковском бизнесе. Незаконную деятельность прикрыли сотрудники отдела экономической безопасности УМВД области. Полицейские установили, что 49-летний житель Владимирской области, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. При этом нужные лицензии на осуществление банковских операций и другую документацию, дающие право на подобного рода