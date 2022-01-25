Во Владимирской области 49-летний мужчина, являясь учредителем и руководителем нескольких...

Во Владимирской области 49-летний мужчина, являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. При этом установленные законодательством лицензии на осуществление банковских операций и иная документация, дающие право на подобного рода деятельность, не были оформлены.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, к участию в нелегальном бизнесе организатор привлёк четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции.Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около восьмидесяти миллионов рублей. Доход, извлечённый от противоправной деятельности, превысил девять миллионов рублей.Следственной частью СУ УМВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела.Следователями совместно с оперативными сотрудниками регионального УМВД при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.В настоящее время в отношении организатора преступной схемы решается вопрос о мере пресечения. Двое фигурантов заключены под стражу, одна из подозреваемых, 31-летняя местная жительница, которая помогала вести «теневую» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. В отношении ещё одного фигуранта, 44-летнего местного жителя, оказывающего содействие в поисках клиентов, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.Фото: https://pixabay.com/ru/