С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 86 669 владимирцев.

Во Владимирской области на 25 января выявлено 370 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 40 человек. Ещё 20 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 30 - в Ковровском, 60 - в Кольчугинском, 83 - в Александровском, 37 - в Юрьев-Польском, 49 - в Гусь-Хрустальном, 29 - в Вязниковском, 9 - в Камешковском, 7 - в Гороховецком районах. По 3 - инфицированных прибавилось в Судогодском районе и ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 86 669 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 20 513 случаев во Владимире, 9628 ​- в округе Муром, 9550 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.