Регион снова на пике заболеваемости. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. По сравнению с вчерашним показателем, суточный прирост – 59 человек. Всего лабораторно

Регион снова на пике заболеваемости. Столько заражённых за сутки не было за всё время пандемии. По сравнению с вчерашним показателем, суточный прирост – 59 человек. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 86 669. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (40 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 85. Всего с начала пандемии